Um homem morreu este domingo num acidente rodoviário em Carnaxide, concelho de Oeiras, depois da viatura que conduzia ter caído por uma ribanceira e embatido num prédio, segundo os bombeiros locais.

O 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide, Carlos Covelas, adiantou à agência Lusa que o acidente ocorreu cerca das 13:30, quando o condutor e único ocupante da viatura ligeira terá tido um despiste e caído por uma ribanceira, acabando por colidir com um prédio.

Quando as equipas de socorro chegaram, o homem, com cerca de 60 anos, já estava em paragem cardiorrespiratória, situação que não possível reverter, tendo a morte sido declarada no local do acidente.

De acordo com a mesma fonte, o condutor terá ficado debaixo do veículo, tendo sido necessário removê-lo para prestar o socorro.