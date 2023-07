A última semana, o Fórum do BCE em Sintra, trouxe declarações de Christine Lagarde que suscitaram uma reação crítica tanto do Presidente da República, como do primeiro-ministro. O comentador e antigo líder do PSD junta-se a elas e fala mesmo num “discurso incendiário, sem pedagogia e sem ponta de sensibilidade social”.

Luís Marques Mendes diz que a presidente do BCE “não gera compreensão” quando culpa salários pela inflação e recomenda aos governos a retirada de apoios às populações. “Não ajuda nada à coesão da zona euro”, considerou ainda o comentador na SIC. Recorde-se que a líder do BCE disse esta a semana que o “processo inflacionista mais persistente” é causado pelo aumento dos salários, pelo que manterá a trajectória de aumento das taxas de juro. Não só apelou a que o aumento dos salários seja moderado, mas também que os governos europeus revertam as medidas de ajuda às famílias e empresas implementadas em resposta ao aumento da inflação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Marques Mendes diz que polémica entre a presidente do BCE e os políticos “não surpreende”, mas diz que Lagarde falhou na fórmula, fazendo “lembrar a escola a troika. É a escola da troika”, disse. E considera que Marcelo e Costa “estão a fazer pressão sobre a política do BCE”.

Para Mendes, “há que manter os apoios” às famílias e também “reforçar os apoios ao crédito à habitação”. Neste último ponto apoia até a norma travão proposta pela DECO para a prestação do crédito habitação. “É uma ideia positiva que devia ser refletida e encarada”, defende Mendes.

O social-democrata também falou de Europeia e lançou dois nomes para cima da mesa, para cada um dos lados da barricada. “Os cabeças de lista mais prováveis para PS De PSD são Marta Temido e Rui Moreira”. A ex-ministra da Saúde “é o maior trunfo do PS”, nas plavras de Marques Mendes — de recordar que ainda esta semana Temido não se colocou de lado de outras corridas eleitorais, nomeadamente à Câmara de Lisboa, e esta semana é eleita presidente da Concelhia do PS Lisboa.

Quanto a Rui Moreira, que Mendes aponta como número um da lista do PSD nas eleições ao Parlamento Europeu do próximo ano, coloca-o como “muito provável”.