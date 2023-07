A autoestrada A6 foi esta segunda-feira cortada ao quilómetro 105, no sentido Caia-Marateca, devido ao despiste de um pesado de transporte de animais vivos, disseram fontes dos bombeiros e da GNR à agência Lusa.

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou que o acidente ocorreu junto ao nó de Borba e Estremoz, tendo a via sido cortada ao trânsito cerca das 9h40.

A mesma fonte indicou que os dois ocupantes do camião, que transportava bovinos, sofreram ferimentos ligeiros, acrescentando que alguns dos animais também tiveram ferimentos.

A fonte relatou, perto das 11h30, estar a decorrer uma operação no sentido de encaminhar os bovinos que se encontram na via para outro transporte.

Em comunicado, a concessionária Brisa Autoestradas confirma que o trânsito está cortado na A6 ao quilómetro 105 e que “ainda não há previsão horária” para a situação estar resolvida.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central disse à Lusa que o alerta foi dado pelas 9h10 e que as operações de socorro envolvem 20 operacionais, entre eles elementos pertencentes aos serviços municipais de Estremoz, GNR e Brisa.