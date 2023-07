O poste Neemias Queta está na lista de 14 convocados da seleção portuguesa de basquetebol divulgada esta segunda-feira para a pré-qualificação para o torneio olímpico, que vai decorrer em Gliwice, na Polónia, em agosto.

Em Gliwice, Portugal vai disputar o Grupo B de pré-qualificação do torneio olímpico, enfrentado a Bósnia-Herzegovina (13 de agosto), Hungria (14 de agosto) e Polónia (16 de agosto).

Queta, que representou os Sacramento Kings da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) nas duas últimas épocas, com um contrato de duas vias, que lhe permitiu também atuar na equipa secundária, os Stockton Kings, ainda não tem o futuro definido, mas está nos eleitos do selecionador Mário Gomes.

O poste de 23 anos, primeiro português na NBA e que está na lista da equipa de Sacramento para disputar a Liga de Verão, recebeu já uma “qualifying offer” dos Kings, o que o tornam num agente livre restrito, com a equipa a garantir, assim, que tem uma palavra a dizer no futuro de Queta, podendo igualar qualquer oferta que o atleta receba.

Da lista inicial de 23 pré-convocados, o selecionador luso deixou nove basquetebolistas fora da lista final: André Cruz, Carlos Cardoso, Anthony da Silva, João Guerreiro, Miguel Cardoso, Nuno Sá, Pedro Bastos, Sasa Borovnjak e Sérgio Silva.

A concentração da seleção portuguesa está agendada para o dia 16 de julho, com a equipa a efetuar um estágio em Rio Maior, realizando depois os primeiros jogos de preparação no Torneio Internacional Coração de Viana diante da Costa do Marfim, República Checa e Jordânia, entre 27 e 29 de julho.

No dia 2 de agosto, a formação lusa parte para Amã, na Jordânia, onde disputará a King’s Cup com Jordânia, México e Angola, torneio que antecede a partida para a Polónia.

Lista de 14 convocados:

Bases: Diogo Brito (Lleida Bàsquet, Esp), Diogo Gameiro (Benfica), Diego Ventura (Sporting), Francisco Marante (FC Porto) e Rafael Lisboa (Spirou Charleroi, Bel).