Siga aqui o nosso liveblog sobre os protestos em França

Um bombeiro de 24 anos morreu no domingo quando combatia um fogo que atingia automóveis, em Saint-Denis, Paris, durante os distúrbios que sucedem em vários locais de França, segundo o ministério do Interior.

“Um jovem cabo do corpo de bombeiros de Paris morreu, apesar da resposta muito rápida da equipa” que integrava, declarou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, na rede social Twitter, acrescentando que o incidente ocorreu num “parque de estacionamento subterrâneo”.

Cette nuit, en luttant contre un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain à Saint-Denis (93), un jeune Caporal-Chef de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris de 24 ans est décédé malgré la prise en charge très rapide par ses équipiers.

Toutes mes condoléances… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 3, 2023

Olivier Klein, o ministro francês da Habitação enviou esta segunda-feira de manhã as condolências à família e colegas do bombeiro através de uma mensagem na sua rede social Twitter.

Cette nuit, un courageux pompier a perdu la vie à 24 ans en luttant contre un incendie de véhicules. Mes condoléances émues vont à sa famille, ses proches et ses collègues. Le retour à l’ordre et au calme est l’absolue priorité du @gouvernementFR afin d’éviter d’autres drames. — Olivier Klein (@OlivierKlein93) July 3, 2023

Também a primeira-ministra francesa manifestou a sua “profunda tristeza” na mesma rede social pela morte do bombeiro.

Profonde tristesse suite au décès d’un jeune pompier dans l'exercice de ses fonctions. La République salue l’engagement des sapeurs pompiers, qui les conduit à « sauver ou périr », selon la belle et grave devise des @PompiersParis. Mes pensées à sa famille et à ses camarades. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) July 3, 2023

No domingo, o executivo voltou a mobilizar 45 mil polícias destacados para lidar com os distúrbios que decorrem no país há várias noites consecutivas, após a morte de Nahel Merzouk, ocorrida na passada terça-feira em Nanterre, nos arredores de Paris.

Nahel, de 17 anos, foi morto na terça-feira pela polícia na sequência de uma operação de controlo de trânsito.

O Ministério Público disse que o jovem estava a conduzir na faixa dos autocarros, tendo sido mandado parar pela polícia, mas não obedeceu à ordem.

O agente da polícia suspeito da morte do jovem está acusado de homicídio e em prisão preventiva.