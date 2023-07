A FAA, o regulador norte-americano da aviação, atribuiu uma certificação ao “Model A”, o protótipo de carro voador elétrico que está a ser desenvolvido pela Alef Automotive, uma startup da Califórnia.

Em comunicado, a Alef referiu que “esta é a primeira vez em que um veículo desta natureza recebe aprovação do governo dos EUA para voar”. Com esta certificação, a empresa pode circular com o carro para propósitos específicos, que incluem a exposição, investigação e desenvolvimento.

O automóvel vai ter capacidade para dois passageiros e contará com uma autonomia para cerca de 320 quilómetros em estrada e 177 quilómetros de voo. A empresa antecipa que os primeiros modelos comecem a ser entregues no fim de 2025, com preços na ordem de 300 mil dólares, o equivalente a 275 mil euros.

“Estamos entusiasmados por receber esta certificação da FAA”, referiu Jim Dukhovny, o CEO da Alef, em comunicado. “Permite-nos ficar mais perto de um objetivo de uma viagem mais rápida e mais amigável a nível ambiental, permitindo aos indivíduos e empresas poupar várias horas por semana”. “É um pequeno passo para os aviões, um passo gigante para os carros”, rematou.

Uma vez que tem as duas valências – andar na estrada e voar – o veículo precisa ainda da aprovação de outro regulador, a National Highway Traffic Safety Administration, para poder circular nas estradas.

De acordo com a CNN, a empresa já fez um teste em 2018 ao esqueleto do carro e no ano seguinte já testou um protótipo de tamanho real