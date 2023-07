Um número indeterminado de mercenários do Grupo Wagner está a treinar na Bielorrússia, onde foram montadas três bases para eles, segundo o canal na plataforma Telegram “Zona Cinzenta”, próximo da organização paramilitar dirigida pelo russo Yevgeny Prigozhin.

Parte das unidades do Grupo Wagner já iniciou o treino“, diz o canal, que inclui tanques e equipamentos pesados numa área a “alguns quilómetros a sul” do acampamento Osipovichi.

“Ações de assalto” também são testadas abaixo da cobertura da artilharia, incluindo ataques noturnos, segundo a mesma fonte.

Horas antes, o mesmo canal tinha publicado uma mensagem de áudio de Prigozhin, na qual o líder do Grupo Wagner agradeceu ao povo russo o seu apoio e anunciou “novas vitórias no futuro”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Hoje necessitamos do vosso apoio como nunca e agradeço”, assinalou.

Trata-se da segunda mensagem de Prigozhin desde o falhado motim do Grupo Wagner iniciado em 23 de junho e desde a sua anunciada deslocação para a Bielorrússia, onde nunca foi ainda visto.

A Rússia atravessa uma crise interna após esta tentativa de motim, liderada por Yevgeny Prigozhin, cujas colunas militares chegaram com fraca resistência a cerca de 200 quilómetros de Moscovo com o objetivo de depor as chefias militares russas.

A rebelião foi travada após um acordo sob mediação de Alexander Lukashenko, reconhecido aliado de Putin e Presidente da Bielorrússia, onde presumivelmente se encontra Prigozhin e um número incerto dos seus soldados mercenários.

O presidente da Duma (câmara baixa do parlamento russo), Viacheslav Volodin, confirmou que muitos dos mercenários do Grupo Wagner continuariam a servir na Rússia.

Vários países vizinhos já anunciaram o reforço da vigilância junto das fronteiras da Bielorrússia, como a Polónia e a Ucrânia, receando investidas do grupo de mercenários.

No domingo, o Grupo Wagner disse que iria suspender o trabalho dos seus centros de recrutamento pelo período de um mês devido à “não participação temporária na campanha militar [na Ucrânia] e transferência para a Bielorrússia”

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).