Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude vão chegar de barco ao local das cerimónias finais do encontro mundial com o Papa, no Parque Tejo, em Lisboa, no dia 5 de agosto, no âmbito do Festival Marítimo.

A cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, que neste mês de julho estão a percorrer as paróquias do Patriarcado de Lisboa, vão ser transportados na tarde do sábado da JMJ num barco varino e descarregado por jovens avieiros devidamente trajados, explicou Rui Mira, responsável pelo Stella Maris-Moita do Ribatejo (Apostolado do Mar), na diocese de Setúbal, entidade organizadora do Festival Marítimo, citado pela agência Ecclesia.

O Festival Marítimo da JMJ 2023 pretende, entre 2 e 5 de agosto, apresentar “vivências, tradições e culturas”, como “os avieiros com o seu folclore, as charangas que animam qualquer festa, uma recriação histórica e uma amostra da construção naval”.

A base será a Doca da Marinha e o Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, com a iniciativa a proporcionar aos peregrinos a possibilidade de passearem no Tejo a bordo de embarcações tradicionais, bem como conhecerem a sua cultura e a sua história.

Rui Mira adiantou à Ecclesia que a organização tem já 30 embarcações típicas inscritas para a procissão/ desfile que transportará os símbolos até ao local da vigília e da missa final da JMJ.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.