O Prémio Nobel da Literatura Mario Vargas Llosa, de 87 anos, foi internado com Covid-19 no sábado, 1 de julho, num hospital em Madrid, avançaram os filhos do escritor em comunicado.

Numa publicação no Twitter, assinada por Álvaro, Gonzalo e Morgana Vargas Llosa, explica-se que o estado de saúde do escritor foi tornado público tendo “em vista o interesse dos meios de comunicação social”.

En vista del interés de los medios por el estado de salud de nuestro padre, hacemos público que está hospitalizado desde el sábado tras habérsele diagnosticado el Covid-19. Está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia. Rogamos a los medios de… — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) July 3, 2023

“Está hospitalizado desde sábado após ser diagnosticado com Covid-19”, escreveu Álvaro, acrescentando: “Está a ser tratado por excelentes profissionais e acompanhado pela sua família. Pedimos aos media que respeitem a sua privacidade e a nossa neste momento.”

De acordo com o jornal espanhol El País, o escritor peruano, naturalizado espanhol em 1993, está estável.

Não é a primeira vez que Vargas Llosa é hospitalizado por Covid-19. Também em abril de 2022, o Nobel da Literatura foi internado num hospital em Madrid devido a uma pneumonia causada pelo vírus.

A 25 de abril do ano passado, foi anunciada a sua alta hospital. Numa publicação no Twitter na altura, Álvaro Vargas Llosa agradeceu ao pessoal médico pela dedicação na saúde do pai. “Derrotou a Covid-19. Agora a recuperação vai continuar em casa”, escreveu.

MVLL venció al Covid. Ahora, a casa a seguir con la recuperación. Gracias a la ciencia que salva vidas y el personal médico por su dedicación. Les estaremos siempre muy reconocidos. Llevan años luchando contra esta pandemia. Toda nuestra admiración para ustedes. ???????? pic.twitter.com/rhf9VbPwLD — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 25, 2022

Mario Vargas Llosa recebeu recebeu o Prémio Nobel da Literatura em 2010. Em 1994, já havia sido distinguido com o Prémio Miguel Cervantes.