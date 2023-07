Os Troféus APCC BEST AWARDS têm como principal objetivo distinguir as organizações que mais se destacaram pela implementação e adoção de Boas Práticas Organizacionais na atividade de Contact Centers em Portugal. A Goldenergy é um desses exemplos e foi distinguida como melhor Serviço de Apoio ao Cliente no setor da Energia.

Em entrevista a Miguel Checa, CEO da empresa, ficámos a perceber que caminho tem sido feito pela empresa para chegar até aqui, o que significa este prémio e, ainda, que motivações ficam para o futuro.

Para começar, o que significa para a empresa serem distinguidos como o melhor Serviço de Apoio ao Cliente no setor da Energia?

Na Goldenergy pensamos que existem 3 razões: em primeiro lugar, por ser uma empresa confiável que tem um compromisso de preços justos a longo prazo. Em segundo lugar por promover a sustentabilidade, com a garantia que toda a eletricidade que compramos tem garantia de origem renovável, e, por último, o serviço. Desde a minha chegada, como CEO, há 4 anos, ter os clientes mais satisfeitos do setor não só em Portugal, mas também da Europa, tem sido um dos meus principais objetivos. Este prémio é o reconhecimento de uma ideia, de uma estratégia sobre a nossa forma de trabalhar que está a ser bem executada.

Claramente é um prémio merecido e ganho por cada uma das pessoas que interagem todos os dias com os nossos clientes por qualquer um dos nossos canais: telefone, email, redes sociais, App e também numa das nossas 50 lojas de atendimento espalhadas por todo o país.

Não é uma mera casualidade quando dizemos: “Vem pelo preço, fica pelo serviço.”

O que considera que distingue o vosso serviço dos demais?

Temos quatro crenças reais:

Investimos nas nossas pessoas. Acreditamos que todos querem crescer, ambicionam melhorar, aprender e fazer bem o seu trabalho;

Confiamos nas nossas pessoas. Delegamos nelas e aumentamos cada vez mais a sua autonomia;

Criamos planos de desenvolvimento profissional e incentivamos a mobilidade interna. Não há quem possa conhecer melhor os nossos clientes senão as pessoas que falam com eles diariamente;

Arriscamos. Temos uma cultura baseada na colaboração, onde partilhamos objetivos, preocupações e ideias. Promovemos ativamente as mesmas e, se uma ideia está bem estruturada e planeada, naturalmente é aceite e implementada.

Ser a melhor empresa da Europa em Serviço está na Estratégia core da empresa. E é irrenunciável. Para trabalhar neste objetivo fazemos algumas coisas diferentes, como por exemplo, a aposta clara no desenvolvimento de uma equipa interna própria de atendimento e o facto de termos uma equipa com rácios pouco habituais no setor do atendimento, em termos de horas de formação anuais (mais de 180 horas) ou em termos de suporte personalizado às equipas com um rácio supervisor/agente menor de 3.

Esta preocupação real pelos nossos colaboradores permite-nos ter rácios de rotatividade ou absentismo muito abaixo da média do setor. Os colaboradores têm um grande compromisso com a empresa, o que também é valorizado economicamente nas condições contratuais e laborais.

Nestes últimos anos, a Goldenergy alcançou mais de 530.000 pontos de fornecimento, o que significa que mais que duplicamos a base de clientes e junto com esse crescimento, existiu um investimento em pessoas, tecnologia e sistemas informáticos, assim como a expansão da rede de lojas em todo o país, atualmente temos mais de 50. Este crescimento tem sido sustentado e sempre com a garantia de qualidade em cada passo dado.

Crescer sem qualidade não tem sentido, a nossa preocupação é ter uma boa reputação da marca.

Os Troféus APCC BEST AWARDS têm como principal objetivo distinguir as organizações que mais se destacaram pela implementação e adoção de Boas Práticas Organizacionais na atividade de Contact Centers em Portugal. Que práticas foram implementadas que acredita terem feito a diferença?

Potenciar equipas internas, o acompanhamento dos supervisores às equipas, a formação, formação e…mais formação. Sem esquecer as boas práticas: por exemplo, qualquer colaborador da Goldenergy, de qualquer posição na empresa, tem que passar um dia no departamento de Apoio ao Cliente, no serviço telefónico. A experiência é muito positiva, permite a todas as pessoas falarem e ouvirem os clientes, perceberem o dia-a-dia, a realidade do serviço que prestamos.

Para além deste prémio, fazem já parte do vosso currículo outras distinções, entre as quais a Escolha do Consumidor e o certificado de “Great Place to Work”. Qual o segredo da Goldenergy para manter a qualidade no serviço prestado?

É tão importante responder a todos os clientes, como o é responder rápido e de forma ágil. Numa empresa com a nossa dimensão é difícil evitar reclamações, sabemos que nunca vamos conseguir evitar os motivos que geram as reclamações e insatisfações, que muitas vezes podem não depender só de nós ou pode ser uma questão de expectativas, mas, para mim, são esses os momentos onde podemos e devemos fazer a diferença. Prestando um bom serviço, focado essencialmente na solução e demonstrando que com a Goldenergy, se algo não está bem, preocupamo-nos genuinamente em resolver. Todos nós sabemos que erros podem acontecer, a diferença está em como lidamos com eles.

O Apoio ao Cliente na Goldenergy é uma função crucial. É um trabalho que requer empatia, compreensão e muita capacidade de resolução.

Para um cliente, uma chamada telefónica ao seu comercializador é o momento da verdade do serviço que está a pagar, quer e merece uma solução e um serviço de topo. Para a pessoa que está do outro lado, não pode ser só mais uma chamada daquele dia, nesse momento aquele cliente é o mais importante do mundo para a Goldenergy e o foco tem que ser dar-lhe a resposta que precisa. O mais rápido possível. Tão simples quanto isto.

E quanto ao futuro, o que fica por fazer? Quais são os objetivos, as ambições?

A Goldenergy já é o 3.º fornecedor de eletricidade e gás em Portugal, por número de pontos de fornecimento. É um marco importante, mas o que importa é o caminho. E manter o nosso rumo:

Criar emprego de valor principalmente em Vila Real onde já somos a maior empresa do distrito;

Continuar com um crescimento ordenado de carteira de clientes, onde importa mais a satisfação e a confiança dos nossos atuais clientes que os números de novos clientes;

Continuar a ser reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal;

Aumentar a nossa presença física com mais lojas de atendimento ao público, acima de 100 a nível nacional.

As empresas estão integradas e têm a obrigação de criar um impacto positivo na mesma. A nossa ambição é continuar a criar oportunidades para os nossos colaboradores, garantir preços justos para os nossos clientes, com um serviço excelente, rápido e eficaz. E, por último, ser sustentável em termos de rentabilidade para os nossos acionistas. Mas realmente, acredito que este último, é apenas o resultado dos dois pontos anteriores.