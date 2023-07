Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Neste que é o 495.º dia da invasão, têm-se registado alguns incidentes no terreno (ainda que a situação esteja, no geral, calma). A cidade do Sumy, no nordeste da Ucrânia, foi alvo de um ataque com drones russos que provocou um morto, avançou o Ministério da Defesa de Kiev. A força aérea do país adiantou também ter abatido 13 de 17 drones russos numa série de ataques durante a noite. Do outro lado, as forças russas revelaram ter impedido uma tentativa de assassinato contra Serguei Aksyonov, o líder separatista russo da Crimeia.

O dia fica também marcado pelas primeiras declarações do ministro da Defesa russo depois da rebelião do Grupo Wagner. Numa reunião ministerial, Serguei Shoigu garantiu que o exército russo não foi afetado pelo motim. No mesmo dia em que foram revelados excertos de uma entrevista de Volodymyr Zelensky à CNN Internacional, na qual o Presidente ucraniano considerou “fraca” a reação de Vladimir Putin à rebelião de Yevgeny Prigozhin, o presidente do Comité Militar da NATO alertou para a importância de os aliados “nunca subestimarem os russos e a sua habilidade para recuperar” face às adversidades;

O líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, apelou hoje a partir da Bielorrússia, onde se encontra desde que deixou a Rússia após a revolta de junho, ao apoio à organização de mercenários, garantindo que “haverá novas vitórias na frente”;

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, e o embaixador russo na ONU, Gennady Gatilov, defenderam que “não há muitas esperanças” de manter o acordo de cereais, que vai expirar a 18 de julho;

