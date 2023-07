A primeira alteração ao regulamento específico da área temática inovação e transição digital, no âmbito dos Sistemas de Incentivos do Portugal 2030, publicado em portaria esta segunda-feira, que adequa o atual regime à competitividade empresarial.

O regulamento específico da área temática inovação e transição digital tinha sido aprovado a 10 de abril, por deliberação da comissão interministerial de Coordenação do Portugal 2030 e adotado através da portaria n.º 103-A/2023, de 12 de abril.

Entretanto, a Comissão Europeia aprovou, a 27 de abril, por solicitação das autoridades portuguesas, “em aplicação das orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional, uma alteração do mapa português dos auxílios com finalidade regional para o período compreendido entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2027, permitindo majorar as taxas de auxílio para os territórios que possam beneficiar de apoio ao abrigo do Fundo para uma Transição Justa”, lê-se na portaria n.º 184/2023, publicada em Diário da República esta segunda-feira.

No âmbito do Portugal 2030, “os Planos Territoriais de Transição Justa estão integrados nos programas regionais do Norte, do Centro e do Alentejo, aprovados pela Comissão Europeia, a 14 de dezembro de 2022, e abrangem os territórios do concelho de Matosinhos, do Médio Tejo e do Alentejo Litoral“, pelo que “importa, assim, refletir no regulamento específico da área temática inovação e transição digital a referida alteração, procedendo à adequação do atual regime aplicável ao sistema de incentivos à competitividade empresarial”.

Agora, de acordo com o diploma, a taxa base é “até 30 p.p. para grandes empresas, até 40 p.p. para médias empresas e até 50 p.p. para micro e pequenas empresas, podendo estes limites, de acordo com o mapa de auxílios com finalidade regional 2022-2027, ser superiores em 10 p.p. para as subregiões do Alto Alentejo, Beiras e Serra da Estrela, bem como para os territórios abrangidos pelo Fundo para uma Transição Justa”.

Além disso, “sem prejuízo do limite máximo referido no número anterior, a taxa de incentivo a atribuir não pode exceder as taxas máximas expressas em equivalente de subvenção bruta (ESB) conforme mapa de auxílios com finalidade regional 2022-2027 aprovado pela Comissão Europeia (Auxílio Estatal n.º SA. 100752 e n.º SA. 106697), sendo o ajustamento, quando necessário, efetuado na componente subvenção”.

No que diz respeito às operações localizadas nos territórios “da região NUTS II do Algarve e da Área Metropolitana de Lisboa não previstos no mapa dos auxílios com finalidade regional 2022-2027 aprovado pela Comissão Europeia (Auxílio Estatal n.º SA. 100752 e n.º SA. 106697), as taxas de financiamento dos investimentos produtivos são as que decorrem dos enquadramentos de auxílios estabelecidos no artigo 28.º”.