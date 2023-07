Os cientistas ao serviço dos fabricantes de baterias para veículos eléctricos não param na busca de soluções que tornem os acumuladores mais seguros e mais eficientes, ou seja, que consigam armazenar mais energia para o mesmo nível de volume e de peso. A procura por novos materiais não tem fim, evitando assim os mais caros, como por exemplo o cobalto, que simultaneamente é minerado em países com pouco respeito pelos direitos humanos. A atenção dos técnicos incide sobretudo na procura por novos metais e químicos, para diminuir o custo e aumentar a densidade energética, incrementando a autonomia.

As melhores baterias actuais dependem muito dos iões de lítio mas, de acordo com uma equipa de investigadores do Departamento de Energia norte-americano, tudo indica que o próximo elemento químico a ser utilizado nas baterias para incrementar a sua capacidade de armazenar energia poderá ser o fluoreto. Já existem baterias alternativas às de iões de lítio com o dobro da densidade energética, que recorrem ao lítio enquanto metal. Porém, esta solução não começou ainda a ser utilizada porque a sua capacidade só está disponível durante períodos de tempo muito curtos, uma vez que se reduz após cada ciclo carga/descarga, o que as torna inviáveis. No entanto, isto pode estar em vias de ser ultrapassado.

Uma equipa de cientistas do Argonne National Laboratory’s Chemical Sciences descobriu que o mesmo material que se usa nas pastas dentífricas para endurecer o esmalte dos dentes, o fluoreto, pode aumentar o tempo de vida útil das baterias de lítio metálico. Este tipo de baterias com o dobro da densidade e, logo, de autonomia (para o mesmo peso e volume), recorre a um ânodo, o eléctrodo negativo, feito de metal (lítio) em vez de grafite. Esta solução, associada a um electrólito que contém fluoretos, reduz fortemente a sua degradação.

Os investigadores explicam que no seu electrólito há uma substituição parcial de flúor por átomos de hidrogénio e que, uma vez acertada a percentagem, a eficiência evolui. Este electrólito, além de elevar o potencial deste tipo de acumulador, é ainda mais barato de produzir do que o electrólito convencional de iões de lítio, com a vantagem de ser menos poluente. Os investigadores avançam igualmente que a adição de fluoreto pode ser uma solução para outros tipos de electrólitos que podem vir a surgir no futuro.