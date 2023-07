O inglês Steven Gerrard, de 43 anos, que brilhou enquanto futebolista ao serviço do Liverpool, foi esta segunda-feira oficializado como novo técnico do Al-Ettifaq, anunciou o clube saudita através das redes sociais.

Temos o prazer de anunciar que Steven Gerrard é nosso novo treinador principal”, lançou no Twitter o Al-Ettifaq, que terminou no sétimo posto na última temporada na Saudi Pro League.

O técnico inglês estava sem clube desde sua demissão do Aston Villa em outubro último e junta-se agora à Liga da Arábia Saudita, onde joga o “astro” luso Cristiano Ronaldo (Al Nassr), e que está a atrair cada vez mais talentos do futebol, entre jogadores e treinadores.

Luís Castro, técnico português de 61 anos, deixou recentemente o comando do Botafogo (líder do Brasileirão) e está a ser apontado ao comando técnico do clube de Ronaldo.

Entre as estrelas que estão a chegar ao campeonato saudita, o “penta” Bola de Ouro Cristiano Ronaldo, que chegou em janeiro ao Al-Nassr, foi um dos pioneiros, seguido pelo seu ex-companheiro de Real Madrid, o francês Karim Benzema, que se juntou a ele no início de junho no rival Al-Ittihad, pouco antes da chegada do campeão mundial francês de 2018, N’Golo Kante, no final de junho.

A chegada do croata Marcelo Brozovic, recente finalista da Liga dos Campeões com o Inter de Milão, foi formalizada nesta segunda-feira.

A ex-lenda do Liverpool junta-se a outros treinadores de renome na Arábia Saudita, como o português Nuno Espírito Santo, antigo treinador do Tottenham, que se sagrou campeão pelo Al-Ittihad esta temporada, ou o seu compatriota Jorge Jesus (ex-Benfica), no Al Hilal.

Desde que se aposentou de uma carreira ao mais alto nível como jogador, Gerrard teve o maior sucesso durante o seu período no Glasgow Rangers, onde conquistou em 2020/21 o único título da liga escocesa do clube nos últimos 12 anos.