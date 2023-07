O antigo presidente da Câmara de Celorico de Basto, João Pulido, morreu na segunda-feira aos 80 anos devido a doença prolongada, revelou hoje o município do distrito de Braga, que decretou dois dias de luto municipal.

Num anúncio publicado na imprensa nacional, a autarquia refere que o antigo autarca “deixa um legado de dedicação ao serviço público e à sua terra natal”.

João Pulido liderou o município durante 12 anos, entre 1977 e 1989, tendo sido eleito pelo CDS-PP. “João Maria Mourão Pulido de Almeida é um nome incontornável na história da democracia do distrito de Braga e do concelho de Celorico de Basto”, lê-se no anúncio.

Para o município, o antigo autarca foi um homem que dedicou a sua vida a servir o concelho e deixou uma marca indelével na história da região. Endereçando votos de pesar à família, a autarquia refere ainda que decretou luto municipal por dois dias e que a bandeira será colocada a meia haste na Câmara Municipal e nos edifícios municipais.

O funeral teve lugar na manhã desta terça-feira, na Igreja Paroquial de S. Clemente.

Em abril, a Câmara Municipal de Celorico de Basto homenageou o ex-autarca, com a atribuição do antropónimo, João Pulido, a uma praça na Gandarela. Paralelamente, o município atribuiu-lhe a medalha de mérito Grau Ouro.