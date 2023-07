As críticas à proposta do partido espanhol Sumar para dar ao jovens que façam 18 anos 20.000 euros, para apostar na sua formação ou inserção no mercado laboral, não param de crescer. Esta é uma das medidas mais ousadas da campanha pré-eleitoral do partido e, desde que foi apresentada pela candidata e ministra do trabalho, Yolanda Díaz, fez-se acompanhar por um coro de opositores.

A vice-primeira-ministra espanhola foi uma das primeiras a criticar a proposta do Sumar, revelando que, se fosse em frente, a medida iria afetar cerca de 490.000 jovens só este ano e mais 484.000 no seguinte. “Quem propõe medidas que consistam em dar subvenções e ajudas, sem nenhum tipo de restrição, nem nível de renda ou um objetivo concreto, tem de explicar como iria financiar, porque nos próximos anos teremos de continuar a seguir uma política fiscal responsável”, afirmou Nadia Calviño em declarações à TVE.

Na mesma linha, o presidente da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais (CEOE) destacou que a proposta representa a soma do orçamento disponível ao Ministério da Educação e da Saúde. “São exatamente 9.000 milhões de euros: 6.000 do orçamento da Educação para este ano e 3.000 milhões da Saúde, se olharmos para as contas do Estado”, indicou Antonio Garamendi no final do Fórum Económico de Espanha na segunda-feira. “Que estudem melhor as contas e que façam propostas mais sérias”, atirou.

A proposta foi anunciada por Yolanda Díaz na semana passada e na segunda-feira chegaram mais detalhes sobre como poderia funcionar. Como explicou Ernest Urtasun, porta-voz da campanha do Sumar, este seria um direito universal acessível a todos os jovens que atingissem os 18 anos. O montante, porém, só chegaria quando se cumprissem os 23 anos, explicou Urtasun durante uma conferência de imprensa. Durante esses cinco anos, era colocado em prática um “acompanhamento administrativo aos jovens para desenvolverem um projeto com esse dinheiro”, que pode ser usado no âmbito da inserção laboral, do empreendedorismo ou da educação.

Também chegaram críticas de alguns aliados do Sumar. É o caso do Compromís, que apoia a plataforma de Díaz nas Cortes Valencianas. A porta-voz da coligação, Joan Baldoví, foi clara na sua oposição: “Todos nós gostamos de café”. Esta terça-feira afirmou, segundo o jornal El Mundo, que o importante é que este tipo de apoios cheguem aqueles que mais necessitam.

Do antigo líder do Podemos — partido que formou uma coligação com o Sumar — Pablo Iglesias, também chegaram críticas. O ex-vice-chefe do governo espanhol afirmou que a proposta “não foi compreendida por muitos na esquerda política”.