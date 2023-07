Chris Cummins, de 75 anos, sobreviveu durante cinco dias sem comida nem água ao ficar preso debaixo de um cano atrás de um pavilhão de um clube de futebol quando fez um desvio no percurso de regresso a casa. Agora, depois de um longo período de convalescença, vai voltar a casa.

No final de fevereiro, o ex-presidente da câmara de Redbridge, um subúrbio de Londres, no Reino Unido, tomou claramente a decisão errada: quis cortar caminho na zona do estádio do Redbridge FC enquanto ia para a estação de metro de Barkingside, noticiou o jornal britânico Telegraph.

O atalho implicava passar por uma cerca de arame farpado e o ex-autarca começou a rastejar debaixo de um cano, acabando por ficar preso debaixo dele. Ali ficou durante cinco dias, sem se poder mexer, e claro, sem poder comer ou beber e, por vezes, com temperaturas abaixo de zero.

Durante esses dias, para além de rezar e de dormir, Cummins gritava por ajuda sem a conseguir. Até que, ao quinto dia, o presidente do Redbrige FC, Richard Eaton, e outros três colegas o ouviram e lhe deram imediatamente água a beber através de uma palhinha, enquanto era socorrido pelos bombeiros e paramédicos.

Mais um dia e não seria possível salvá-lo, disseram os socorristas a Eaton. Cummins seguiu para o hospital, onde viu cinco dedos do pé esquerdo serem-lhe amputados nos dois meses seguintes, seguiu depois para uma casa de repouso para continuar a recuperação e vai finalmente voltar a casa esta semana.

“Quando estava ali deitado, sem telemóvel, tudo o que pude fazer foi gritar por socorro e rezar, às vezes o Pai Nosso outras vezes só dizia ‘Deus, por favor, ajuda-me a sair daqui’. Conseguia dormir, e tinha a noção do tempo a passar, pelo barulho na estação do metro, ouvia os anúncios, centenas de vezes”, disse Cummins ao Daily Mail. “Não conseguia ouvir nenhuma voz humana, e quando Ricky finalmente apareceu, eu disse ‘Graças a Deus, chegaste!”. Richard Eaton contou ao Telegraph que a cara de alívio que o ex-autarca mostrou era a de como se tivesse visto um anjo.