Os preços dos lugares anuais no estádio da Luz e do Dragão vão subir na próxima época, noticia a edição desta terça-feira do Jornal de Notícias. Já os valores nos estádios do Sporting, Braga e Vitória de Guimarães vão manter-se face à temporada passada.

No caso do Benfica, o aumento do “Red Pass” varia entre 10 e 100 euros. É possível assistir apenas a jogos das provas nacionais a partir dos 120 euros, quando na época anterior o preço mínimo era de 110 euros. Um “Red Pass” que inclui jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões custa entre 185 e 505 euros – na temporada transata o valor oscilava entre 170 e 460. Já o preço de um “Red Pass Premium” fixa-se agora entre 450 e 1100 euros, quando em 2022/2023 era de 400 a 1000 euros.

No estádio do Futebol Clube do Porto, um bilhete de época vai custar entre 10 a 75 euros a mais do que no ano anterior. O preço de um lugar anual varia desde 135 a 1075 euros, quando antes custava entre 125 e 1000 euros. Nas duas categorias mais baratas, os aumentos no clube do Dragão são de 10 euros. Nas restantes a subida foi de 20, 25, 40 ou até 75 euros, frisa o mesmo jornal.

O preço dos lugares anuais para a nova época mantém-se inalterado em relação à temporada passada nos recintos do Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e Sporting. Em Alvalade, não só a “Game Box” não sofre alterações como o clube criou uma nova categoria de preço low cost, a partir de 43 euros para crianças e 86 euros em relação a adultos. Aparte disso, uma “Game Box” volta a custar entre 186 e 450 euros. No Braga, os preços variam entre 20 e 240 euros, e no caso do Vitória os valores fixam-se entre 20 a 195 euros.

No ano passado, o Benfica e Sporting tinham congelado os preços dos lugares anuais. O clube azul e branco foi, então, o único dos três grandes a aumentar os preços.