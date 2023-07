O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, esta terça feira, uma “lei de emergência” para ajudar na reconstrução dos edifícios, mobiliário urbano e transportes que foram destruídos durante as violentas manifestações em várias cidades em França, após a morte de Nahel em consequência de um disparo de um polícia durante uma fiscalização de trânsito.

De acordo com a AFP, citada pelo Le Monde, Macron fez o anúncio numa reunião no Palácio do Eliseu perante quase 250 autarcas das cidades afetadas pelos tumultos e explicou que “há um problema com prazos”, que é preciso “encurtar” esse tempo e “reconstruir rapidamente”. “Vamos ser firmes e claros com as seguradoras, município por município”, assegurou o chefe de Estado, que prometeu ajuda financeira para reparações de “estradas, estabelecimentos municipais, escolas”, mas também equipamentos de videovigilância.

