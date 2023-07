Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente russo participou esta terça-feira na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, fundada por Moscovo e por Pequim em 2001 e que este ano se realizou de forma virtual. Além de Putin, a cimeira contou ainda com a presença do Presidente chinês, Xi Jinping, e do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi — dois aliados fundamentais do Kremlin à medida que tenta manter o esforço de guerra face às sanções e isolamento do Ocidente.

Numa altura em que a invasão russa se aproxima do dia 500, Vladimir Putin deixou um alerta ao mundo, ao afirmar que “os riscos de uma nova crise económica e financeira mundial estão a aumentar” em função das tensões internacionais.

O Presidente russo aproveitou a oportunidade para agradecer aos dois líderes asiáticos, em particular pelas “ações de apoio para proteger a ordem constitucional da Rússia” durante a rebelião do Grupo Wagner. De igual modo, Putin garantiu que a Rússia “vai continuar a resistir” às pressões “exteriores e às sanções” internacionais durante o tempo que for necessário.

Eis um resumo dos outros acontecimentos que marcam este que já é o 496.º dia da invasão:

O que se passou durante a tarde?

A Rússia rejeitou a proposta das Nações Unidas para a extensão do acordo de exportação de cereais do Mar Negro, avançou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova;

Um bombardeamento russo na cidade de Pervomayskiy, na região de Kharkiv, provocou 16 feridos, incluindo sete crianças, avançou o governador regional;

Um consultor nuclear russo acusou as forças ucranianas de terem cortado a linha de energia que abastece a central nuclear de Zaporijia. Pouco depois, a central confirmou que a ligação elétrica foi restabelecida.

O que se passou durante a manhã?

O Ministério da Defesa do Reino Unido avançou que nas últimas semanas a Rússia tem “priorizado e refinado” as suas táticas para abrandar as operações da contraofensiva ucraniana. No entanto, continua a sofrer de “fraquezas fundamentais”;

A jornalista russa Elena Milachina do jornal independente Novaya Gazeta foi hospitalizada depois de ter sido violentamente espancada na Chechénia, indicou hoje a organização não governamental russa de defesa dos direitos humanos Memorial;