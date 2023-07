Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra

O Presidente russo afirmou esta terça-feira que o mundo enfrenta um risco crescente de conflito devido à instabilidade económica e financeira. Vladimir Putin falava durante a cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, que decorreu de forma virtual e juntou, entre outros, o Presidente da China, Xi Jinping, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

“Os riscos de uma nova crise económica e financeira mundial estão a aumentar, tendo como pano de fundo a acumulação descontrolada de dívidas nos países desenvolvidos, a estratificação social e a pobreza crescente em todo o mundo, a deterioração da segurança alimentar e ambiental”, disse o Presidente russo citado no The Guardian.

Naquela que foi a primeira aparição de Putin num evento internacional depois da rebelião do Grupo Wagner, o líder russo defendeu que o seu país “vai continuar a resistir” e se vai opor às sanções e “provocações” do Ocidente. “O povo russo está unido como nunca esteve”, garantiu, acrescentando que “toda a sociedade russa esteve unida contra a tentativa de rebelião armada” dos mercenários do grupo Wagner, liderado por Prigozhin.

Putin “agradeceu muito” aos “colegas da Organização de Cooperação de Xangai que exprimiram apoio às ações das autoridades russas que defenderam a ordem constitucional, a vida e a segurança dos cidadãos”.

Recorde-se que o chefe dos mercenários, Yevgeny Prigozhin, liderou uma sublevação que se iniciou no dia 23 de junho e acabou no dia seguinte. A revolta foi criada pelos mercenários que ocupavam posições em bases militares no sul da Rússia. O motim acabou com ajuda do Presidente bielorrusso Alexander Lukashenko.

A reunião desta quarta-feira foi a primeira cimeira multilateral desde a rebelião. Durante a mesma, o Irão foi formalmente aprovado como membro da Organização Regional de Cooperação de Xangai, elevando a aliança para nove nações. A Organização para a Cooperação de Xangai foi fundada em 2001 pela República Popular da China, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão.

Desde 2017 que a Índia e o Paquistão também integram o organismo destinado à cooperação política, económica, militar, assim como partilha de informações e contactos relativos a áreas de segurança, sobretudo no combate ao “terrorismo, separatismo e extremismo”.