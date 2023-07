Esta terça-feira queremos saber a sua opinião sobre o perdão de crimes a propósito da Jornada Mundial da Juventude que traz o Papa Francisco a Portugal. O governo enviou para a Assembleia da República uma proposta de amnistia e perdão de penas que vai ser hoje votada mas que deverá depois descer à especialidade, pois alguns aspectos da lei estão a ser contestados, a começar pelo facto de se dirigir apenas a condenados com menos de 30 anos, o que muitos consideram ser inconstitucional. Há contudo mais pontos em discussão, desde a oportunidade de uma amnistia por ocasião de uma visita papal até às dificuldades que colocará ao sistema de justiça, sendo que muitos recordam a necessidade de aliviar a pressão sobre as nossas prisões. É tudo isso que queremos discutir no contra-corrente de hoje, e começo precisamente por aqui: a amnistia pode ser uma forma de resolver alguns problemas das nossas prisões?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.