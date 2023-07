A maioria já assistiu a manobras realizadas por miúdos nas suas BMX, as pequenas bicicletas que servem indivíduos de todas as idades ou estaturas, de truques a saltos, passando por acrobacias, realizadas na rua ou em skate parks. É claro que este tipo de bicicletas, que muitos usam como solução para a mobilidade urbana, surpreendem ainda mais quando são pilotadas por profissionais, em que o nível de dificuldade e de espectacularidade das manobras executadas nas BMX sobe consideravelmente, para deleite de quem assiste. Como se isto não bastasse, um piloto da Red Bull amarrou um skate park a um balão de ar quente e executou as suas acrobacias a 2000 pés de altitude, aproximadamente 610 metros.

Visando associar o risco à espectacularidade das BMX, o piloto escocês da marca de bebidas energéticas Kriss Kyle recorreu à equipa de F1 da Red Bull para conceber um skate park robusto e simultaneamente ligeiro que pudesse ser elevado por um balão de ar quente. Contudo, isso não o impede de reclamar um peso de 1700 kg, sem contar com as duas bicicletas e uma equipa composta pelo piloto e técnicos de apoio.

Elevar de forma controlada mais de duas toneladas implicou conceber o maior balão de ar quente do mercado. Produzido pela Cameroon Balloons, o balão seis vezes maior do que o habitual teve ainda de lidar com algumas condições adversas, de elevada pressão atmosférica a uma temperatura baixa, associada a um vento de 5 km/h. Mas nada disto impediu o imenso balão de subir e estabilizar o voo sobre o Reino Unido, enquanto Kyle realizou as suas manobras a 610 metros do solo. O vídeo registou o evento.