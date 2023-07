A coordenadora da CGTP-IN exigiu em Alpiarça (Santarém) a atualização “imediata” do salário mínimo para 850 euros para os cerca de 200 trabalhadores da empresa Monliz, que esta quarta-feira cumprem um dia de greve para reivindicar melhores condições de trabalho.

“Viemos dar confiança aos trabalhadores e dizer que com a luta nós vamos conseguir objetivos na sua reivindicação, justíssima, do salário mínimo na empresa de 850 euros, mas também da negociação do contrato coletivo de trabalho e do caderno reivindicativo que apresentaram e que a empresa se tem recusado a negociar”, disse esta quarta-feira à Lusa Isabel Camarinha em Alpiarça, onde esteve com os trabalhadores em greve da empresa Monliz, empresa de transformação de produtos hortícolas congelados.

Segundo a dirigente sindical, a sua presença na greve visa dar “alento” aos trabalhadores e reforçar a “exigência dessa negociação” com a empresa, tendo apelado aos administradores da Monliz que “dialoguem e negoceiem com os trabalhadores as suas reivindicações e deem resposta aos seus anseios e aos seus problemas”, numa mensagem que estendeu “a todos os trabalhadores” do país “que estão em luta por melhores condições de vida e de trabalho”.

Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Alimentar, os trabalhadores da empresa do Grupo Ardo cumprem esta quarta-feira um dia de greve para exigir aumentos salariais, a negociação da contratação coletiva para o setor do frio, 25 dias de férias, 35 horas semanais e a negociação do caderno reivindicativo para 2023.

Marcos Rebocho, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Alimentar (STIAC), disse à Lusa que a greve “atingiu os 50% de adesão no turno da noite e da manhã, paralisando metade das linhas de produção”, e que o turno da tarde “vai ter uma adesão de 80%” dos trabalhadores de uma empresa que conta com 200 funcionários a tempo inteiro e cerca de uma centena de forma sazonal.

O dirigente sindical disse ainda que o caderno reivindicativo entregue à empresa exige “um aumento com efeitos imediatos de 70 euros” dos salários médios (de 780 para 850 euros), a par da “negociação da contratação coletiva para o setor do frio”, que está “sem atualização desde 2003”, e o “cumprimento dos horários de laboração contínua”, nomeadamente dois dias de folga consecutivos e um fim de semana por mês.