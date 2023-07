O desmaio de Marcelo Rebelo de Sousa pode não ter passado de um susto, mas a verdade é que já ultrapassou fronteiras e está a correr o mundo. O incidente foi até notícia na Rússia que, em plena “operação militar especial” na Ucrânia, arranjou tempo para destacar a indisposição do Presidente da República na sua comunicação social.

Marcelo, recorde-se, visitava esta quarta-feira a Faculdade de Ciência e Tecnologia (FCT) no Monte de Caparica, em Almada, quando se sentiu mal ao início da tarde. O Chefe de Estado foi levado de ambulância para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde realizou uma série de exames.

Conclusão? Tudo não passou de uma quebra de tensão. Saindo pelo próprio pé pela porta da frente ao final da tarde do mesmo dia, Marcelo revelou aos jornalistas que tudo estava bem e o que teria acontecido. “Bebi o moscatel quente e isso deve ter interagido com a digestão do Fortimel [suplemento alimentar]”, explicou.

Em todo o caso, o episódio acabou mesmo por ganhar notoriedade lá fora — mesmo em Moscovo, onde a indisposição do Presidente da República foi noticiada pela RIA Novosti numa breve nota publicada no site da agência de notícias. “De acordo com comunicado, o Chefe de Estado desmaiou devido a problemas de saúde durante uma visita à Faculdade Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa”, pode ler-se no texto da agência russa.

A RIA Novosti acaba mesmo por lembrar que esta não é a primeira vez que Marcelo tem problemas de saúde. Em particular, a agência recorda alguns incidentes nos últimos anos, como a quebra de tensão semelhante que o Presidente teve em Braga, em 2017, ou as várias cirurgias a que se tem submetido ao longo dos anos: desde o cateterismo que fez em 2019 às operações para remover hérnias, em 2017 e 2021.