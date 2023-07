O ministro dos Negócios Estrangeiros realçou esta quarta-feira a importância para as empresas portuguesas da trajetória de crescimento económico da Costa do Marfim, numa visita ao país onde assinalou a reabertura da embaixada de Portugal após 20 anos encerrada.

O incremento da dinâmica económica e comercial entre os dois países foi um dos temas tratados por João Gomes Cravinho em Abidjan, onde foi recebido pelo Presidente da República, Alassane Ouattara, e vai reunir-se ainda com a sua homóloga marfinense, Kandia Câmara, e o primeiro-ministro, Patrick Achi.

A Costa do Marfim tem liderado o crescimento económico na região, com o seu Governo a prever um crescimento de 7,2% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano — acima das previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), que estimou em 6,5% – depois de ter crescido 7,4% em 2021 e 6,8% em 2022.

“Foram anos excelentes (…) o que é muito atrativo para as empresas portuguesas”, realçou o ministro português, em declarações a que a Lusa teve acesso, adiantando que constatou isso mesmo quando ouviu “a opinião de diferentes empresas portuguesas que já operam na Costa do Marfim” e na visita a projetos empresariais em curso.

Para reforçar os laços bilaterais, com intensificação do diálogo político, incremento da dinâmica económica e comercial, e mais cooperação bilateral e multilateral vai também contribuir a reabertura da embaixada de Portugal em Abidjan, declarou.

“A reabertura da embaixada simboliza a importância que damos às relações entre os dois países e a nossa confiança no futuro dessas relações“, disse Gomes Cravinho. Após 20 anos de ausência, a embaixada reabriu fisicamente, a 1 de março de 2023.

O ministro declarou-se “convencido”, após o encontro com Alassane Ouattara, que Portugal pode ter um papel importante “seja nas relações entre a região e a União Europeia seja no desenvolvimento e crescimento da Costa do Marfim”.

Gomes Cravinho incluiu nesta passagem por Abidjan uma visita à Universidade Félix Houphouët-Boigny para conhecer os esforços de promoção da língua portuguesa, e a visita ao Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), onde a implementação do Compacto Lusófono, uma parceria com esta instituição, será um dos temas em destaque.