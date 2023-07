A conferência de líderes rejeitou esta quarta-feira a vinda da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ao plenário da Assembleia da República a propósito do aumento das taxas de juro. A proposta tinha vindo do Bloco de Esquerda e, na reunião do final desta manhã, só foi acompanhada pelos deputados do Livre e do PAN. No entanto, a porta-voz da conferência de líderes, a socialista Maria da Luz Rosinha, diz que a questão ainda vai ser abordada novamente e que se a vinda ao plenário foi rejeitada, “não ficou fechada a vinda a comissão”.

“No âmbito do que já tem sido prática da Assembleia da República, há determinadas figuras que vêm a comissão, não vêm a plenário e esta foi uma das questões abordada“, argumentou Rosinha sobre este assunto. O Observador sabe que, perante esta posição, o próprio PSD abordou a possibilidade de uma vinda a uma comissão parlamentar, bem como deputado Rui Tavares, do Livre, que deu até como exemplo a ida de Mario Draghi ao Bundestag, em 2016, para ser questionado sobre a política monetária.

No Bloco, o assunto foi entendido como fechado, mas na conferência de imprensa depois da reunião, a socialista Maria da Luz Rosinha disse que o “o assunto não ficou encerrado” e que “será abordado num próximo momento”. Deixando, no entanto, claro que “o PS considera que vir ao plenário não faz sentido”.

O Bloco de Esquerda propôs esta audição parlamentar “para saber o que está a fazer a este povo, que não aguenta mais um aumento de juros”, disse então líder parlamentar Pedro Filipe Soares. Na semana passada, no Fórum do Banco Central Europeu, em Sinra, Lagarde fez declarações que levantaram reações várias, entre as quais a do Presidente da República e do primeiro-ministro. Marcelo recomendou “muito cuidado” ao BCE com o que é “dito publicamente”, enquanto António Costa referiu que “hoje é mais ou menos claro que sobretudo o aumento dos lucros extraordinários tem contribuído mais para a manutenção da inflação do que as subidas salariais”. “Não compreender a natureza específica deste ciclo inflacionista” é um problema, já que “limita muito a capacidade de o enfrentar”. “Se não acertamos bem no diagnóstico, a terapia raramente acerta”, disse então.