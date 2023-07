O PCP exigiu esta quarta-feira o “fim imediato” dos ataques israelitas contra a Palestina, após a operação militar em Jenin, e acusou os Estados Unidos e a União Europeia de conivência, considerando que são corresponsáveis pela escalada de violência.

“O PCP condena e exige o fim imediato da violência de Israel contra o martirizado povo palestiniano e o respeito por parte do Governo israelita do direito internacional, incluindo das inúmeras resoluções da ONU sobre os inalienáveis direitos do povo palestiniano“, lê-se num comunicado divulgado pelo PCP.

Abordando o “brutal de ataque de Israel” em Jenin, na Cisjordânia ocupada, o PCP defende que se trata de um “novo e inaceitável ato de violência contra o povo palestiniano”, que, só nesta segunda-feira, “provocou 10 mortos, mais de 100 feridos e a expulsão de centenas de famílias“.

Para o partido, esse ataque enquadra-se numa “escalada de ataques por parte das Forças Armadas e policiais” de Israel, assim como de “grupos de colonos israelitas que já provocaram, só neste ano, a morte de mais de 185 palestinianos”.

“Uma vaga de violência que é indissociável do Governo dirigido pelo [primeiro-ministro, Benjamin] Netanyahu, onde participam forças fascizantes abertas defensoras da ocupação da totalidade da Palestina”, refere-se.

O PCP critica também a “convência das sucessivas administrações dos Estados Unidos da América e de governos de países que integram a União Europeia” com a “criminosa política de Israel contra o povo palestiniano”.

“É inaceitável que às palavras de reconhecimento formal dos direitos nacionais do povo palestiniano, não correspondam firmes posições políticas de real repúdio pela política ilegal de Israel de colonização e opressão sobre o povo palestiniano”, defende PCP.

O partido considera que essa “conivência com a política de Israel” é também “corresponsável pela escalada de violência”, advertindo que “ameaça afundar a região do Médio Oriente numa guerra de grandes proporções”.

No que se refere especificamente ao papel de Portugal, o PCP sustenta que o Governo “deve assumir uma posição clara de defesa do imediato cumprimento do povo palestiniano a um Estado soberano e independente, com as fronteiras de 1967 e a capital em Jerusalém Oriental, e a efetivação do direito ao retorno dos refugiados”.

O PCP saúda ainda o povo palestiniano que, “sob as mais difíceis condições”, prossegue “a sua legítima resistência”, apelando à solidariedade com a sua luta, o “fim do bloqueio imposto à Faixa de Gaza” e a “libertação dos milhares de presos políticos palestinianos”.

As Forças Armadas de Israel anunciaram esta quarta-feira o fim da operação militar na região de Jenin, na Cisjordânia ocupada, que, durante dois dias, provocou 12 mortes de palestinianos e de um soldado israelita.