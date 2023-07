Um homem de 20 anos foi detido por “fortes indícios” da prática do crime de homicídio na forma tentada, contra um outro homem de 27 anos, no concelho de Beja, divulgou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explica que a detenção foi efetuada na terça-feira através da Diretoria do Sul, tendo o crime ocorrido na madrugada de sábado, na sequência de uma agressão na via pública.

De acordo com a PJ, a vítima foi agredida com “recurso a arma branca”, sendo-lhe provocadas lesões cuja gravidade levou a que fosse levada para a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, onde está internado “sob prognóstico reservado”.

“De acordo com o apurado, a agressão terá sido motivada pelo facto do grupo de jovens onde se inseria o agora detido, ter considerado que a vítima se tratava de um elemento pertencente a órgão policial, reagindo agressivamente quando por si interpelados“, lê-se na nota.

A PJ indica ainda que, após investigação, foram recolhidos “relevantes elementos probatórios” que culminaram na identificação e detenção do suspeito presumível autor. O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Beja. Fonte da PJ adiantou à Lusa que o suspeito vai ser presente na quinta-feira ao Tribunal Judicial de Beja.