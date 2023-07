O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, destacou esta quarta-feira a ação cívica e social do chefe das Forças Armadas do país, Biagué Na N’Tan, que mandou construir na sua terra de origem, Finete, um liceu e um hospital.

“Eu vim a Finete para vir destacar a ação social e a ação cívica do general Biagué Na N’Tan, ação de cidadania que desenvolveu a favor de uma comunidade rural, muita carência, a comunidade de Finete, sua terra natal”, afirmou o chefe de Estado guineense, que falava na cerimónia de inauguração do hospital Insanhe Na Camine. Finete fica situado no setor de Bambadinca, na região de Bafatá, a cerca de 120 quilómetros de Bissau.

Segundo o Presidente guineense, o general Biague Na N’Tan soube “concretizar dois importantes equipamentos sociais”, que “vão contribuir para modificar o destino” de muitas crianças e jovens.

“Na verdade, Finete passa a representar aquilo que deve tornar-se um paradigma, uma obrigação consistente com o Estado social guineense: Educação para todos e Saúde para todos”, salientou Umaro Sissoco Embaló.

“É isso que deve acontecer em todas as nossas comunidades, em particular nas mais desfavorecidas, mais pobres”, acrescentou.

O general Biagué Na N’Tan, chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau desde 2014, explicou que decidiu construir os equipamentos com o apoio de muitas pessoas, em homenagem à sua mãe Insanhe Na Camine, “mulher determinada e trabalhadora”, que o obrigou a “agarrar a escola” e que lhe proporcionou uma “boa educação” e ajudou durante toda a sua carreira.