Hugo Vinicius Skulny Pedrosa estava desaparecido desde 25 de junho e foi visto pela última vez em Pindoty Porã, no Paraguai, depois de deixar a casa de um amigo. Partes do corpo do ex -ogador brasileiro foram encontradas pelas autoridades no rio Iguatemi, em Sete Quedas no estado brasileiro de Mato Grosso, no domingo.

O desaparecimento do futebolista de 19 anos, que jogou no Sete Quedas, ocorreu entre a noite de 25 e a manhã de 26 de junho. A sogra de Hugo falou com ele a 25 e não notou nada de estranho. No dia seguinte, a mãe do futebolista informou que não tinha recebido notícias do filho, mas acredita que Vinicius não estava envolvido com grupos criminosos.

O reconhecimento dos restos mortais foi feito a partir de uma tatuagem que a vítima tinha no braço, com o nome do pai, que morreu há cerca de 2 anos.

Os suspeitos daquilo que a Globo está a dizer que foi um crime passional, terão utilizado uma serra elétrica e uma serra fita para cortar o corpo, depois de o balerarem três vezes.

Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anos, foi achado esquartejado em um rio na cidade de Sete Quedas, no interior de Mato Grosso do Sul. ➡ Assista ao #ConexãoGloboNews, com @PaulaAraujoNews, @LeilaneNeubarth e @CamilaBomfim: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/9DQ7IQooGj — GloboNews (@GloboNews) July 5, 2023

Na segunda-feira, a namorada do jogador foi detida e é vista como a principal suspeita, entre outros cinco indivíduos. Rubia Joice confirmou, através do seu advogado, que Vinicius entrou na sua casa, durante a madrugada de 25 de junho, e foi baleado por Danilo Alves Vieira da Silva, que estava com a suspeita.

O advogado também alega que após a morte de Skulny, Danilo Silva e um outro homem retiraram o corpo e colocaram-no no rio Iguatemi, não admitindo se o desmembraram. No seu depoimento à polícia, Joice afirmou ainda que os suspeitos deixaram o corpo do jogador no rio e voltaram para a cidade. “Não alertou a polícia por se sentir ameaçada e com medo. Falou com a mãe e foi a mãe quem falou com a polícia”, sublinhou o advogado Felipe Cazuo ao órgão de comunicação social brasileiro.

A polícia apreendeu ainda vários instrumentos e veículos que terão sido utilizados para auxiliar o crime e a investigadora responsável pelo caso refere que outros três suspeitos devem ser presos preventivamente esta semana.