Cerca de 100 advogados manifestaram-se esta quinta-feira junto ao Tribunal da Relação do Porto contra as alterações propostas pelo Governo à Lei dos Atos Próprios, que a bastonária admitiu poderem reduzir os poderes de supervisão da Ordem dos Advogados (OA).

Trajando a toga que usam quando estão em julgamento, manifestaram-se em silêncio durante uma hora à porta do tribunal, numa concentração, pelo menos por três vezes, pontuada por salvas de palmas.

Questionada se as alterações propostas pelo Governo iriam, a médio prazo, obrigar ao despedimento de advogados, a bastonária, Fernanda de Almeida Pinheiro, respondeu ser essa “uma falácia do Governo” pois “a grande percentagem de advogados em Portugal trabalham em prática individual”.

“A advocacia tem 35.400 advogados e mais de 85% trabalham em prática individual, alguns nos serviços de contencioso, mas são poucos, e esses continuam com o seu emprego assegurado”, explicou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Fernanda de Almeida Pinheiro admitiu outro cenário: “o que pode acontecer com estas alterações é que [os advogados] deixam de estar obrigados a estar inscritos na OA e poderão continuar a praticar atos próprios de advogado e de solicitador sem estarem inscritos”.

Para a bastonária, esta medida “representa uma diminuição absolutamente clara daquilo que são os poderes de supervisão da Ordem”.

O Governo concluiu a proposta de alteração dos estatutos das 20 ordens profissionais, juntando as alterações numa única proposta de lei já remetida ao parlamento, na sequência da alteração da lei-quadro de regulamentação destes organismos públicos, num processo que tem sido alvo de forte de contestação por parte de algumas Ordens, nomeadamente a OA.

Mónica Silva foi uma das advogadas que durante uma hora estiveram concentradas à porta do tribunal, afirmando à Lusa “não ter dúvidas” de que o diploma é “um ataque do Governo à Ordem”, acrescentando que “atendendo às alterações que pretende introduzir não há garantia de que os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos estão suficientemente asseguradas”.

“O facto de abrir o exercício da advocacia a pessoas não licenciadas em Direito ou que apenas são licenciadas em Direito não faz qualquer sentido, senão não fazia sentido termos feito todo um estágio, que no meu caso, foram três anos e, portanto, mais valia termos saído da faculdade e virmos para a rua exercer”, argumentou.

Para a advogada do Porto, é “difícil de contabilizar o tempo que os atos próprios ocupam diariamente no trabalho de um advogado”, garantindo, contudo, “ser um vasto leque de atos que concretizam por dia”.

A questão não tem a ver com a percentagem do tempo ou com o número de atos, mas com a qualidade e capacidade técnica das pessoas que podem exercer e isso é que é fundamental”, insistiu.

Raquel Costa, na profissão há cinco anos e uma das mais jovens na concentração esta quinta-feira no Porto, manifestou-se à Lusa surpreendida pela decisão do Governo, afirmando tratar-se de “um ataque inesperado ao direito dos advogados, ao direito do cidadão comum”.

“Os atos próprios são dos advogados por alguma razão, porque só eles tem competência para praticá-los”, disse, apontando depois aos erros que “serão cometidos e que não poderão ser reparados” se não se perceber que “o patrocínio jurídico é a única forma de garantir os direitos do cidadão”.

A terminar, a jovem advogada deixou um apelo: “Estamos a ver a nossa classe desprotegida e a serem-lhe retiradas competências e isso não podemos aceitar”.