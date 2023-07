O Presidente da República vai ser visto esta sexta-feira pelo seu cardiologista pessoal, que se encontra fora do país, adiantou o Marcelo Rebelo de Sousa, numa declaração aos jornalistas, esta quinta-feira, em Cascais, antes de um jantar com empresários de todo o país.

O chefe de Estado saiu esta quarta-feira do Hospital de Santa Cruz, onde foi assistido na sequência de uma quebra de tensão seguida de desmaio, com um holter, um aparelho que, durante 24 horas, mede a frequência cardíaca. No entanto, Marcelo revelou que retirou o mesmo esta quinta-feira, por volta do meio dia.

O Presidente da República garante que os resultados do holter estão bons, mas prefere que sejam analisados por um cardiologista. “Só soube os resultados agora mesmo. O médico da Presidência da República, Daniel de Matos, disse-me que em termos gerais estava bem”, afirmou.

“Passei bem a noite, deitei-me mais cedo do que o habitual, à 1h40, mas trabalhei até lá. Acordei cedo como de costume”, sublinhou ainda, confidenciando que manteve a audiência semanal com o primeiro-ministro, António Costa.

O chefe recordou ainda que, para compensar a agenda de quinta, esta sexta-feira não vai estar presente nos eventos que tinha agendados na zona norte do país (Porto e Aveiro).