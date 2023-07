Luís Montenegro foi esta quinta-feira à reunião da bancada do PSD fazer uma demonstração de autoridade e avisar que Joaquim Miranda Sarmento é o seu homem no Parlamento. O presidente do PSD fez — de acordo com relatos feitos por deputados presentes ao Observador — um “balanço muito positivo da direção do grupo parlamentar”, com um líder que “não é impulsivo, não levanta a voz”, mas “está a melhorar“. Minutos antes o líder social-democrata já tinha dito que “o líder parlamentar está muito alinhado com o presidente do partido”. E acrescentou: “Mal era”.

O presidente do PSD diz que não concorda sempre com o líder parlamentar, mas que isso é normal. Puxou dos galões do seu currículo (“ninguém foi tantos anos líder parlamentar como eu”) e lembrou que também ele teve as suas divergências no passado: “Chateei muita vez o Pedro Passos Coelho quando ele era primeiro-ministro. Não é o ideal, mas é a natureza desta casa”.

Luís Montenegro não ignora que a “bancada não ficou tão entusiasmada” com a escolha de Miranda Sarmento, mas lamenta que a mensagem tenha “passado para os jornais e para as pessoas”. O líder social-democrata diz que “prefere não ter notícias de problemas internos”, mas assume, num aviso aos críticos, que nunca vão “estar todos de acordo”. Numa mensagem claramente dirigida aos rioístas da bancada, acrescentou: “Nunca vamos acertar completamente as divisões que vêm lá detrás.”

