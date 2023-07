Foi no início de novembro, sem que ninguém estivesse propriamente à espera e com a despedida agendada para daí a dois dias, que Gerard Piqué anunciou que iria deixar os relvados. De lá para cá, prolongando a vertente de empresário que iniciou enquanto ainda jogava, tem estado nas bocas do mundo pela vida pessoal: entre um divórcio muito público, uma canção que o tem como protagonista e uma nova relação profundamente escrutinada e avaliada. Talvez por isso, oito meses depois de terminar a carreira, Piqué tenha decidido voltar a falar de futebol.

O antigo jogador do Barcelona marcou presença no programa “El Larguero” da Cadena SER e garantiu que, por agora, não tem saudades do futebol. “Não tenho saudades nenhumas do futebol. É um capítulo da minha vida, quando tomas a decisão de sair, acabou. Sou muito frio em relação a isso. Olhar para trás não serve de nada, quando o capítulo acaba tens de seguir em frente. Prefiro não comer a praticar desporto. Preciso de me desligar até o corpo voltar a pedir que faça desporto. Prefiro comer menos, mas estou bem. A minha filosofia é fazer aquilo que me apetece”, explicou Piqué, que deixou os relvados aos 35 anos e com quatro Ligas dos Campeões no palmarés.

De forma natural, foi questionado sobre a situação financeira do Barcelona — e sobre a possibilidade de, tal como foi avançado na altura, ter decidido terminar a carreira naquele momento para aliviar a folha orçamental dos catalães. “Ficou tudo resolvido no dia em que deixei o clube. Não me devem nada. Não estava a jogar e a decisão de sair foi minha. Não fazia sentido pedir mais nada, recebi tudo aquilo que merecia enquanto joguei”, atirou, mostrando-se “algo preocupado” com o clube mas garantindo que tudo está “em boas mãos” com Joan Laporta.

“Sabemos que a situação financeira não é a melhor, mas estamos em boas mãos. É um presidente e uma direção que já atravessaram isto e já o superaram, já lhes aconteceu em 2003. São corajosos e sabem o que estão a fazer. Estamos em modo sobrevivência, mas sem afastar os títulos. Temos de continuar a ganhar. A história motiva-te a competir todos os anos e a conquistar troféus. Ao mesmo tempo, financeiramente, não somos totalmente competitivos. E o presidente sabe muito bem como jogar esse jogo. Acho que os próximos dois, três anos serão cruciais”, comentou Piqué, que representou o Barcelona entre 2008 e 2022.

Por fim, ainda na mesma entrevista, o antigo internacional espanhol comentou a ida de Lionel Messi para o Inter Miami, algo que encarou como “a decisão mais natural”. “Desde o primeiro momento que achei que ele iria lá. Estavam a oferecer-lhe quantias estratosféricas de dinheiro. Existia a opção de voltar ao Barcelona, algo que acredito que tenha contemplado, mas a decisão mais natural era abrir-se ao mercado dos Estados Unidos. Miami tem muitos latinos, fala-se muito em espanhol e será uma adaptação fácil para ele”, terminou.