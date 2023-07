Nina Gold está habituada à pressão. Não será a única responsável por ter descoberto talentos como Kit Harrington (John Snow em “Guerra dos Tronos”) ou Claire Foy (Rainha Isabel II em “The Crown”), mas sendo uma das mais conhecidas diretoras de casting do mundo, é normal que a exigência associada ao currículo faça tremer até os mais experientes.

Contudo, ter de escolher as estrelas para a próxima série da HBO ou da Netflix é uma coisa; outra é estar em junho em Lisboa, sob um calor urbano tórrido, por apenas 24 horas, para ver dezenas de atores portugueses na 8.ª edição do Passaporte, iniciativa criada por Patrícia Vasconcelos na qual o talento nacional se cruza com diretores de casting de todo o mundo e que decorreu entre os dias 28 de junho a 2 de julho. Workshops, palestras e conversas informais para caras bem conhecidas do público português como Zé Condessa ou Benedita Pereira, ou atores que se querem projetar internacionalmente agora, como Helena Caldeira ou Tiago Sarmento. Como visitantes estiveram, além de Nina Gold, Cidy Tolan, diretora de casting do último filme de Steven Spielberg, “The Fabelmans”, ou Debbie Mcwilliams, com trabalho feito na saga James Bond.

Do sotaque português à falta de resposta para se ser bom actor

