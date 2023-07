O governo está a desperdiçar a maioria absoluta por estar mais focado em “questões do imediato” ao invés de se concentrar — e formar consenso partidário — nos “eixos estruturantes” do país, afirma Fernando Teixeira dos Santos em entrevista ao Público e à Rádio Renascença. O ex-ministro das Finanças apela a uma “política mais consensualizada”, caso contrário, país “parece” apenas uma “cobaia” para experiências políticas.

“A justiça, a educação, a saúde, a segurança social são matérias sobre as quais temos que ter uma política mais consensualizada. Não quer dizer que os partidos tenham todos que fazer o mesmo, mas tem que haver eixos estruturantes relativamente aos quais os principais partidos tenham um entendimento estabilizado ao longo do tempo”, afirmou no programa Hora da Verdade. “É muito mau para o país que sempre que venha um governo novo vá desfazer o que o governo anterior andou a fazer. Parece que o país é uma cobaia.”

Sobre o governo de António Costa, este está a desperdiçar a “maioria absoluta”, por focar-se em “questões do imediato”, considerou ainda. “O governo tem andado mais focado nestas questões do imediato, dos impactos da guerra e não tem revelado muita capacidade de, a par disto, se debruçar sobre questões mais de médio longo prazo, mais estruturantes para o país.”

Sobre as conclusões do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a tutela e política de gestão da TAP, Teixeira dos Santos concorda que o tema foi “insuflado” e que o essencial — “a gestão das empresas públicas, a situação da TAP e o seu futuro” — não foi discutido “grandemente”. CPI foi antes, “entretida” com “questões laterais e menos importantes” que alimentaram “intriga política e as notícias”.

Fernando Teixeira considerou também as críticas de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa a Christine Lagarde, a propósito do discurso no Fórum BCE Sintra, “despropositadas”, destacando ainda impacto positivo da política monetária do Banco Central Europeu (BCE).