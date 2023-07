Esta quinta-feira queremos saber a sua opinião sobre o relatório preliminar da comissão de inquérito da TAP. Ontem ficámos a conhecer o projeto de relatório da Comissão de Inquérito à TAP, um texto preparado pela deputada socialista Ana Paula Bernardo e que foi criticado, e criticado em termos muitos duros, por toda a oposição. Ontem ao longo do dia, aqui na rádio e também no site analisámos e comentámos em detalhe este relatório, o que ele tem e sobretudo o que ele não tem, pelo que no contra-corrente de hoje queremos discutir o que levou o PS a preparar e a apoiar um documento que contraria frontalmente a perceção pública sobre o que se passou nas mais 181 horas de audições?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.