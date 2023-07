Nem deu para o PS sentir o alívio do fim do tormento da comissão parlamentar de inquérito à TAP. Logo pela manhã, novo golpe, com a saída de um secretário de Estado e a sua constituição como arguido por suspeitas de corrupção — “logo agora que as coisas estavam a começar a ficar mais tranquilas”, desabafa um deputado socialista. Desta vez, o anúncio da demissão apareceu antes mesmo de ser conhecida a condição de arguido do secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, com António Costa a dar nota disso mesmo logo às 8:59 desta sexta-feira, sublinhando que aconteceu “a pedido do próprio”. António Costa mantém intacta a sua linha nestes casos de justiça a envolver governantes: um arguido não tem de sair.

Foi o próprio primeiro-ministro que, na altura que tinha um secretário de Estado Adjunto arguido em funções, definiu que a linha vermelha era a acusação. “O estatuto de arguido confere direitos especiais de defesa a quem está a ser investigado. Não é um prenúncio de acusação. Eu também já fui arguido e felizmente os processos foram arquivados, não tinham fundamento”, argumentou nessa altura. Miguel Alves foi acusado pelo Ministério Público e acabou mesmo por sair no âmbito da Operação Teia, um dos processos em que era arguido.

