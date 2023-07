A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) apresentou esta sexta-feira ao Governo uma “contraproposta equilibrada” para a valorização das carreiras, admitindo que recebeu “sinais contraditórios” do Ministério da Saúde em relação às suas pretensões.

Hoje recebemos alguns sinais contraditórios. Por um lado, reconhecem a razão da Fnam em alguns aspetos, mas continua a haver algumas intransigências em questões basilares” que estão em negociação, disse à Lusa a presidente da estrutura sindical.

Após mais uma reunião no âmbito das negociações que se iniciaram ainda em 2022, Joana Bordalo e Sá adiantou que foi apresentada ao Ministério da Saúde uma contraproposta “com todo o pormenor”, que inclui reivindicações como a integração dos internos no primeiro escalão da carreira, a valorização salarial para todos os médicos e a redução do horário de trabalho das atuais 40 para as 35 horas semanais.

“Somos os únicos profissionais da Administração Pública com 40 horas“, referiu a dirigente sindical, que classificou como uma “brutalidade” a proposta do Governo de passar o limite de horas extraordinárias previsto na lei de 150 para 350 horas por ano, no âmbito do novo regime de dedicação plena previsto para os médicos que queiram aderir.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Passar de 150 para 350 horas são mais dois meses de trabalho em horas extra, é uma brutalidade”, alertou Joana Bordalo e Sá, ao adiantar que a reunião de hoje serviu ainda para a Fnam demonstrar ao Governo, através dos números da greve realizada esta semana, que os “médicos estão unidos” e querem ficar no serviço público.

A próxima reunião entre as duas partes está marcada para terça-feira e, segundo Joana Bordalo e Sá, vai ser decisiva para a federação decidir se avança com uma nova greve na primeira semana de agosto.

Na quinta-feira, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, garantiu que está “muito empenhado” no diálogo com os representantes dos sindicatos dos médicos e concentrado na possibilidade de chegar a um entendimento nas negociações.

Questionado pelos jornalistas se havia “uma solução” para terminar com as greves convocadas pelos sindicatos representativos dos médicos, Pizarro preferiu acentuar as reuniões que o Ministério da Saúde tem agendadas com os sindicatos e que prosseguem na próxima semana.

Farei tudo o que estiver ao meu alcance para chegar a um acordo”, acrescentou.

As negociações começaram formalmente com a equipa do ministro Manuel Pizarro, mas as matérias a negociar foram acordadas com a anterior ministra, Marta Temido, que aceitou incluir a grelha salarial dos médicos do SNS no protocolo negocial.

Em cima da mesa estão as normas particulares de organização e disciplina no trabalho, a valorização dos médicos nos serviços de urgência, a dedicação plena prevista no novo Estatuto do SNS e a revisão das grelhas salariais.