Siga aqui o liveblog da guerra na Ucrânia.

Há 499 dias que a Rússia invadiu a Ucrânia. Esta sexta-feira ficou marcada pelas várias visitas diplomáticas do Presidente da Ucrânia, que terminaram na Turquia, com negociações com Recep Tayyip Erdoğan. Além disso, o anúncio dos Estados Unidos de que vai enviar bombas de fragmentação para Kiev foi um dos momentos marcantes.

O que aconteceu durante a tarde e a noite?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.