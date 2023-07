Já é conhecido o programa eleitoral que o PSOE, do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, vai sufragar nas eleições gerais antecipadas de 23 de julho. Duas das medidas mais importantes do programa eleitoral são direcionados aos jovens: os socialistas querem tornar gratuitos os transportes urbanos para as pessoas até aos 24 anos, avança o El País, bem como os estudos universitários dos estudantes que passarem à primeira na prova de ingresso que é atualmente exigida para o acesso a qualquer faculdade espanhola.

Esta última medida para os jovens que queiram ingressar na universidade não é inédita em Espanha. Em 2o17, a Comunidade da Andaluzia, à época também governada pelos socialistas, implementou uma medida semelhante que permitiu que alunos que tivessem um resultado positivo na prova de acesso só tivessem de pagar os estudos no primeiro ano do respetivo curso.

O programa com que o PSOE espera convencer os eleitores — de modo a continuar à frente do governo — foi apresentado esta sexta-feira em Madrid. A falta de habitação a preços acessíveis — uma questão que, tal como em Portugal, está no topo das preocupações dos jovens adultos em Espanha — é um dos problemas que o PSOE espera atenuar nos próximos anos. Os socialistas propõem a criação de uma conta de poupança bonificada para a compra de uma primeira casa, que permitirá a isenção de tributação para poupanças até 30 mil euros, escreve o La Razón.

O PSOE compromete-se também a criar 250 mil novos lugares de formação profissional. Na área da saúde, os socialistas querem melhorar o acesso a consultas de medicina dentária, psicologia, psiquiatria, fisioterapia e oftalmologia; pretendem ainda reduzir para 120 dias o tempo máximo de espera para uma cirurgia e de 60 dias para uma consulta de especialidade.

Na área laboral, o partido de Pedro Sánchez — há cinco anos na Moncloa — propõe uma estratégia nacional para o trabalho flexível com um pacote de reformas legais e de incentivos às empresas para que ofereçam aos seus trabalhadores uma melhor conciliação entre a vida pessoal e profissional.

O presidente do governo também prometeu uma lei para privatização da gestão municipal da água, uma tema que tem levantando muita polémica em Espanha e resultou num conflito institucional entre o governo central e o governo da Andaluzia em torno do Parque Nacional de Doñana.

Recorde-se que, apesar de se encontrar ainda atrás do Partido Popular nas últimas sondagens publicadas em Espanha, o PSOE tem vindo a subir nas intenções de voto.