O defesa central camaronês Duplexe Tchamba assinou em definitivo pelo Casa Pia, num contrato válido por três temporadas, após um ano cedido pelos dinamarqueses do Sonderjyske, anunciou na sexta-feira o clube da I Liga de futebol.

O futebolista, de 24 anos, realizou apenas cinco encontros na temporada passada pelos ‘gansos’, mas é aposta da equipa liderada pelo treinador Filipe Martins para a segunda época seguida do Casa Pia na elite do futebol português, após o 10.º lugar em 2022/23.

Internacional pela seleção dos Camarões em três ocasiões, Duplexe Tchamba atuou em países como França (Estrasburgo), Noruega (Stromsgodset) e Dinamarca (Sonderjyske).

O central segue-se ao defesa direito André Geraldes (ex-Maccabi Telavive, Israel), ao defesa esquerdo Tiago Dias (ex-Feirense), ao médio defensivo Rafael Brito (ex-Benfica), ao ala direito espanhol Gaizka Larrazabal (ex-Real Zaragoza, Espanha), e ao avançado brasileiro Fernando Andrade (ex-FC Porto) como contratações do Casa Pia nesta época.

Por outro lado, o Casa Pia renovou os contratos com Ricardo Batista, Vasco Fernandes, Nermin Zolotic e Ângelo Neto, enquanto o guarda-redes João Bravim, o defesa direito Lucas Soares, o central Léo Bolgado e os médios Cuca e Afonso Taira saíram do clube.

A estreia oficial na época 2023/24 será diante do Länk Vilaverdense, que subiu à II Liga este ano, vindo da Liga 3, num encontro da primeira fase da Taça da Liga, em 22 ou 23 de julho, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, ‘casa’ emprestada do rival.