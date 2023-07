Agora que as bicicletas estão cada vez mais na moda, o Observador tem dedicado alguma atenção aos velocípedes mais estranhos. Já aqui mostrámos bicicletas de todos os tipos, com rodas quadradas ou triangulares, além do velocípede mais caro do mundo. Desta vez, vamos concentrar-nos numa bicicleta capaz de circular num lago gelado, cuja superfície extremamente escorregadia coloca grandes dificuldades aos veículos de duas rodas.

Já era possível rodar numa superfície gelada com apenas duas rodas, seja de bicicleta ou de moto, bastando para tal que se instalassem pneus de pregos, mais caros e nem sempre disponíveis. Daí que este ciclista tenha decidido adoptar uma solução mais robusta, que consistiu em retirar os aros e pneus originais de uma bicicleta de montanha, substituindo-os por serras circulares com diâmetro aproximado.

O vídeo explica como foi realizada a adaptação, bem como tudo funciona. O que não se consegue avaliar nas imagens é a perda de conforto, uma vez que os pneus absorvem a esmagadora maioria dos impactos e irregularidades. Como a bicicleta utilizada tem apenas suspensão à frente, o ciclista vai sentir todas as vibrações e pancadas provocadas pelo piso em menos bom estado no selim. Veja o vídeo para perceber como tudo aconteceu: