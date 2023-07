Na tradicional fotografia de família do Conselho de Ministros informal, que decorreu este sábado em Sintra, há duas curiosas ausências: os ministros João Galamba e Ana Catarina Mendes. O primeiro, porque está de férias fora do país, a segunda porque chegou atrasada e a fotografia já tinha sido feita. A curiosidade deve-se ao facto de ambos serem nomes apontados, por razões diferentes, quando se fala em remodelação. Numa altura em que o Governo aproveitou para fazer uma “reflexão”, nas palavras do primeiro-ministro, antes do debate do Estado da Nação (a 20 deste mês), esta não é a única ausência do ministro das Infraestruturas nessa preparação.

João Galamba é também um dos poucos ministros que é militante do PS e que não vai estar na volta ao país que o partido marcou para a semana antes do Estado da Nação — e aí já não estará de férias, uma vez que esta segunda-feira já terá agenda no ministério, segundo o seu gabinete. Esses plenários de militantes organizados pelo partido vão percorrer todos os distritos e as 19 estruturas federativas do PS e vão envolver dirigentes, mas sobretudo governantes, com os governantes-militantes a terem especial presença, como é costume.

No entanto, há dois ministros que são do partido que não constam desta lista e têm uma coisa em comum: estão num momento de especial contestação. Quem são? Os ministros das Infraestruturas e da Educação. João Galamba está sob pressão desde os polémicos acontecimentos no seu Ministério, a 26 de abril, e foi até alvo de uma vaia por parte de populares na cerimónia do 10 de junho, em Peso da Régua. Nesse mesmo dia, o primeiro-ministro teve um momento de alta tensão com os professores, que têm estado em protesto durante este último ano, por causa das alterações à carreira que o Governo pretende implementar. O alvo principal da contestação tem sido, sem surpresa, o ministro João Costa.

