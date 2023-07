Pharrell Williams assistiu ao desfile da coleção masculina da Loewe para a próxima primavera/verão 2024 com a mulher, Helen Lasichanh, o filho, Rocket e uma carteira Louis Vuitton que, segundo a Women’s Wear Daily, custa um milhão de dólares (quase 920 mil euros). A estrela já usou o acessório várias vezes e pode estar a tornar-se numa nova imagem de marca.

Pharrell divide-se agora entre o papel de celebridade e o de designer da moda, uma vez que é o novo diretor criativo da Louis Vuitton. Foi nesta mesma semana de moda masculina, mas uns dias antes, que apresentou a sua primeira coleção para a marca francesa, com grande sucesso e mediatismo sobre o rio Sena.

Foi também da sua coleção que saiu esta carteira que está a dar que falar. Mas afinal o que a faz ser tão cara e especial? Para começar, o nome denuncia o carisma desta peça, chama-se “Millionaire”. Trata-se de uma carteira no modelo Speedy em pele de crocodilo amarela com o monograma da marca, o famoso LV, em branco várias vezes. Conta ainda com uma corrente em diamantes que tem a funcionalidade de alça, segundo explica o jornal de moda. A revista Madame Figaro acrescenta que as letras são pintadas à mão, que a corrente e o fecho de correr são em ouro e que numa das laterais da peça há ainda um cadeado em diamantes.

A “Millionaire” pode muito bem já ter o estatuto de acessório preferido de Pharrell e talvez se arrisque a destronar os óculos, que são a sua assinatura. Só durante a semana de moda masculina de junho, em Paris, o designer usou esta peça da sua própria coleção para assistir a mais três desfiles, o da Junya Watanabe, o da Dior Homme e o de Kenzo.

No entanto, os mais atentos à carreira de Pharrell e às colaborações na moda lembrar-se-ão que o criativo já criou um acessório com o nome “Millionaire” para a Louis Vuitton. A WWD dá uma ajuda e lembra que se tratou de um par de óculos escuros, também com diamantes, que co-desenhou em 2004, quando era o norte-americano Marc Jacobs quem conduzia as coleções da marca.