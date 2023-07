O antigo futebolista internacional neerlandês Edwin van der Sar continua internado nos cuidados intensivos, depois de na sexta-feira ter sofrido uma hemorragia cerebral, sendo a sua condição “estável, mas preocupante”, informou este sábado o Ajax.

“Edwin van der Sar vai permanecer, por enquanto, nos cuidados intensivos. A sua condição é estável, mas ainda preocupante”, referiu o clube de Amesterdão, em comunicado.

O Ajax, clube que o antigo guarda-redes representou e do qual foi presidente executivo (CEO) até maio passado, agradece, também em nome da família, as “inúmeras mensagens de apoio recebidas”.

Edwin van der Sar, de 52 anos, estava de férias na ilha croata de Hvar quando sofreu uma hemorragia cerebral e foi transportado de helicóptero para uma unidade hospitalar em Split.

O antigo jogador da Juventus, Fulham e Manchester United era, desde novembro de 2014, CEO do emblema neerlandês, que também representou enquanto jogador, mas no final de maio foi comunicada a sua saída, por decisão do ex-guardião, embora as funções apenas cessem em 01 de agosto.

O internacional pelos Países Baixos em 130 ocasiões tem no palmarés duas ligas dos Campeões, um Mundial de clubes, uma Supertaça Europeia, uma Liga Europa, quatro ligas inglesas e outras tantas neerlandesas.