Pelo menos cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas este domingo em incidentes relacionados com as intensas chuvas que atingiram o norte da índia, onde se registaram cortes de energia e de estradas, com precipitações recorde em Nova Deli.

Morreram pelo menos três membros de uma família e dois ficaram feridos, depois de a casa em que viviam ter sido arrastada por um deslizamento de terra no estado nortenho de Himachal Pradesh, disse à EFE o superintendente da polícia de Shimla, onde ocorreu o caso, Sanjeev Gandhi.

Outra mulher e a filha morreram esta manhã, quando caiu o teto da casa, devido às intensas chuvas em Muzaffarnagar, no estado de Uttar Pradesh, também no norte da Índia, indicou à EFE o gabinete do superintendente da polícia da cidade.

O Departamento de Meteorologia da Índia emitiu alerta vermelho em vários distritos dos estados nortenhos de Himachal Pradesh, Uttarakhand, e norte do Punjab e Haryana e Cachemira.

Alerta laranja foi decretado sobre Madhya Pradesh e algumas zonas de Uttar Pradesh e Rajastão, Gujarat, Assam, Arunachal Pradesh e Meghalaya.

A capital indiana, sobre a qual se mantém um alerta amarelo, registou no sábado o volume de precipitação mais elevado desde 1982, com 153 mm em 24 horas, anunciou o Departamento de Meteorologia na rede social Twitter.

As fortes chuvas no norte do país asiático provocaram também a suspensão temporária da Amarnath Yatra, uma peregrinação hindu anual a uma caverna situada a uma altitude de 3.888 metros, a cerca de 150 quilómetros de Srinagar, na região de Cachemira administrada pela Índia.

Cerca de 3.000 veículos encontram-se parados na autoestrada entre Srinagar e Jammu, onde abateu uma parte da estrada no sábado e houve deslizamentos de terra, segundo a agência de notícias indiana ANI.

O Departamento de Meteorologia indiano estimou, no mais recente boletim, que as chuvas de “elevada intensidade” vão continuar nos próximos dias em Nova Deli e nas zonas vizinhas, bem como no norte do país.

As chuvas intensas causam todos os anos importantes danos materiais e pessoais nos países do sul da Ásia, especialmente durante o período da monção entre maio e setembro.