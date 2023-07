Um incêndio florestal, na tarde deste domingo, em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, chegou a concentrar mais de 100 operacionais no combate, sem ameaçar casas ou exigir o corte da autoestrada A1, próxima à zona onde lavra. Ao início da noite, o incêndio foi dado como dominado, avançou à Rádio Observador fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.

Fonte do comando sub-regional da Proteção Civil da Região de Aveiro já tinha dito à Lusa, pelas 19h20, que o combate ao incêndio em zona de povoamento florestal “evolui favoravelmente”, apesar de haver um bombeiro com ferimentos ligeiros a receber assistência médica.

De acordo com o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam no local 108 operacionais, 30 meios terrestres e seis aéreos, tendo o alerta para a ocorrência sido dado às 14h47.

Questionada sobre a proximidade do fogo à autoestrada, a fonte do comando da Região de Aveiro clarificou que o incêndio “não está a evoluir em direção à A1”.

“Para já não estão em perigo habitações”, acrescentou.