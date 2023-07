O Papa Francisco elogiou este domingo a organização não-governamental (ONG) italiana Mediterranea Saving Humans, numa referência especial na oração Angelus, agradecendo pelo seu trabalho de resgate de migrantes e refugiados em perigo no mar Mediterrâneo.

“Gostaria de lembrar com gratidão aqueles que trabalham com a Mediterranea Saving Humans para resgatar migrantes no mar. Muito obrigado, irmãos e irmãs!” disse o Papa, aludindo à ONG que tem estado na linha da frente da crise migratória e que tem enfrentado vários momentos de tensão com as autoridades italianas pela sua atividade.

O chefe da missão da Mediterranea e ativista Luca Casarini está entre os convidados especiais para a XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, em outubro.

No sábado foi revelada uma carta em que o Papa Francisco denunciou as tragédias dos migrantes no Mediterrâneo como a “vergonha de uma sociedade que não sabe mais chorar e ter empatia” com os outros.

“Nestes dias estamos a testemunhar repetidas e graves tragédias no Mediterrâneo, somos abalados por calamidades silenciosas diante das quais permanecemos impotentes e atónitos”, lamentou Francisco na carta, escrita por ocasião do décimo aniversário da sua primeira viagem como pontífice à ilha italiana de Lampedusa.

O Papa lamentou este domingo, por outro lado, a violência no Médio Oriente e pediu às autoridades de Israel e da Palestina que retomem “um diálogo direto” para “abrir caminhos de paz”.

“Queridos irmãos e irmãs, com dor soube que o sangue foi derramado novamente na Terra Santa”, disse da janela do Palácio Apostólico, perante centenas de fiéis que o ouviram da Praça de São Pedro, no Vaticano, apesar do calor.

E acrescentou: “Espero que as autoridades israelitas e palestinianas possam retomar o diálogo direto para acabar com a espiral de violência e abrir caminhos para a reconciliação e a paz.”

O apelo de Francisco acontece no contexto de uma nova escalada de violência no conflito no Médio Oriente, que na semana passada culminou numa ampla operação militar israelita no campo de refugiados da cidade de Jenin, na Cisjordânia.